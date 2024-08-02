Назван психологический фактор, повышающий риск ДТП

Водитель, переживающий чрезмерно сильные эмоции, рискует попасть в ДТП. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

«Суть заключается не в самих эмоциях, а в их интенсивности. Если водитель умеренно беспокоится или злится из-за какой-то неудачи, то скорее всего он находится в функциональном состоянии, потому что его реакция соответствует ситуации. Важный фактор здесь — способность контролировать эмоции. От этого зависит, стоит ли водителю садиться за руль или нет», — пояснил специалист.

По его словам, водитель также может испытывать дисфункциональные (то есть чрезмерные) эмоции, которые не соответствуют ситуации. Например, если человек с кем-то поругался и после считает, что все плохо, а его жизнь разделилась на до и после. Подобный эмоциональный накал говорит о неспособности человека совладать с собой. В таком случае садиться за руль будет опасно, предупредил Фомин.

«Человеку важно успеть отрефлексировать и признать то, что в моменте он испытывает, к примеру, сильный гнев или досаду. Если эмоции не поддаются контролю, то водитель должен осознать риски и понять, что такая поездка потенциально может привести к плачевному исходу», — подытожил он.

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