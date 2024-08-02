Названы самые популярные марки автомобилей среди россиян

Наиболее популярными марками автомобилей у россиян являются Lada, Haval и Chery, именно отечественные и китайские производители сейчас занимают доминирующее положение на российском рынке. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его словам, некоторые россияне отдают предпочтение премиальным электромобилям. Самые популярные бренды в этом сегменте — китайские Zeekr и Li. Эксперт также уточнил, что вскоре стоимость машин в стране может увеличиться из-за возможного повышения утилизационного сбора.

«Если он вырастет на сотни тысяч рублей, рынок тоже ждет подорожание на эти сотни тысяч. Причем стоимость поднимут не только на новые китайские автомобили, но и «АвтоВАЗ». Цены на машины б/у тоже вырастут», — заключил Шапарин.

Основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев до этого рассказал «Газете.Ru», что число автомобилей в России в возрасте 10 лет и более превысило показатель в 32 млн машин, такая цифра соответствует 71% от всего автопарка страны. Автоэксперт приводит данные, согласно которым, в 2021 году число таких старых машин составляло 27,2 млн единиц.

Ранее россияне ответили, как часто они меняют автомобили.