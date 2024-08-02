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На Украине женщины могут начать водить фуры

«Страна.ua»: на Украине планируют привлекать женщин к работе водителями фур

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Shutterstock

Международные автоперевозчики рассматривают возможность привлечения на должности водителей женщин и иностранцев. Об этом сообщил вице-президент профильной Ассоциации Владимир Балин, его слова приводит «Страна.ua».

«Мы рассматриваем этот вопрос, потому что, к сожалению, может так случиться, что других вариантов у нас не будет», — заявил он.

Балин добавил, что в настоящее время дефицит водителей по компаниям Ассоциации составляет 30% — около 30 тысяч человек. По его словам, некоторые компании уже пытаются нанимать женщин. Но это решение пока «не совсем эффективно». А привлечь иностранцев будет сложно юридически.

Вице-президент пояснил, что водитель, например, из Индии должен получать визы европейских стран, чтобы туда въехать. Но это является дополнительной нагрузкой, как по времени, так и по деньгам.

До этого в минюсте Украины сообщили, что украинские женщины-заключенные начали подписывать контракты с армией страны. По данным министерства, семь женщин уже подписали соглашения с Вооруженными силами Украины в обмен на условно-досрочное освобождение из колоний.

Ранее сообщалось, что на Украине не хватает работников-мужчин.

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