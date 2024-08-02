В России подорожали автомобили Belgee

Автомобили белорусского бренда Belgee подорожали в России на 15 тысяч рублей. Об этом сообщает портал quto.ru.

«Стоимость компактного кроссовера Belgee X50, теперь составляет 2 305 990 вместо прежних 2 290 990 рублей. За более крупный Belgee X70 отныне будут просить 2 614 990, а не 2 599 990 рублей», — говорится в сообщении.

Компактный кроссовер Х50, который является копией Geely Coolray и выпускается в Белоруссии, представлен в России с турбомотором 1.5 мощностью 150 л.с. в связке с семиступенчатой преселективной автоматической коробкой передач. Автомобиль будет доступен в трех комплектациях – Active, Style и Prestige.

Belgee X70 предлагается с турбомотором объемом 1.5 л. Для автомобиля доступен передний и полный привод. Переднеприводный Belgee X70 оснащается гидромеханической автоматической коробкой, для полноприводного предусмотрена роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением.

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