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Россиянам назвали самые частые поломки механической коробки передач

«Авилон» назвал три наиболее частых поломки механической коробки передач

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Наталья Горшкова/РИА Новости

У механических коробок передач несколько узлов выходят из строя чаще всего. Их в беседе с «Газетой.Ru» перечислил директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.

«Типичная поломка в механической трансмиссии – износ синхронизаторов. Эти детали отвечают за плавное переключение скоростей, обеспечивают совпадение шестерен. Их износ может проявляться в трудном переключении, особенно на низких скоростях», — сказал Балашов.

Вторая проблема, с которой может столкнуться автовладелец – износ подшипников. На эту проблему укажут шумы и вибрации при движении. Потерять свою эффективность со временем могут шестерни и валы. Их выход из строя нередко приводит к шумам во время езды и рывкам при переключении передач, сказал эксперт.

Все перечисленные потенциальные проблемы могут возникнуть как с течением времени, так и появиться при агрессивном стиле вождения, из-за которого повышается нагрузка на коробку передач, предупредил специалист.

Ранее россиянам рассказали, что произойдет, если из АКП вытечет все масло.

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