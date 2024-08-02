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Стало известно, как будет выглядеть обновленный Mitsubishi Outlander

Появилось первое изображение нового Mitsubishi Outlander

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Mitsubishi

Японская компания Mitsubishi опубликовала первые изображения обновленного гибридного кроссовера Outlander.

На фото можно увидеть переднюю оптику, часть решетки радиатора и бампер. Судя по изображениям, у автомобиля будут лишь косметические доработки. Кроме того, Mitsubishi Outlander получит новые 20-дюймовые колесные диски. В гамму материалов отделки интерьера войдет полуанилиновая кожа, а медиасистема получит 12,3-дюймовый дисплей (ранее максимумом были 9 дюймов). Кроме того, фирма в содружестве с Yamaha разработала для Outlander новую премиальную акустику.

О силовой установке ничего не сообщается. Сейчас Outlander PHEV оснащается гибридной системой на базе 2,4-литрового бензинового двигателя. Ее отдача — 251 л.с.

До этого стало известно, что китайская компания Chery начала продажи обновленного кроссовера Tiggo 7 на домашнем рынке.

От дорестайлингового автомобиля новинка отличается решеткой радиатора, состоящей из большого количества хромированных матричных элементов. Сзади фонари по-прежнему соединены перемычкой, при этом доступны только три цвета кузова (белый, серый и черный). В салоне вместо прежних сдвоенных экранов по 12,3 дюйма теперь используется единый дисплей диагональю 24,6 дюйма.

Габариты остались прежними: длина - 4500 мм, колесная база - 2670 мм. Силовой агрегат также не изменился - в Китае Tiggo 7 доступен с 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 156 л.с. в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

Ранее сообщалось, что VinFast выпустил дешевый автомобиль размером с «Оку».

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