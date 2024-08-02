У Крымского моста тысяча водителей застряли в 10-километровой пробке

На подходе к Крымскому мосту образовалась 10-километровая пробка. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной службы по освещению ситуации на мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 1400 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов», — говорится в публикации.

При этом со стороны Керчи ситуация несколько лучше: там стоят 298 машин. Своей очереди водителям приходится ждать примерно один час.

25 июля на подъезде к Крымскому мосту скопились более 1020 легковых машин. Время ожидания в очереди превышало три часа.

Аналогичная ситуация наблюдалась и 17 июля. Перед въездом на переправу со стороны Кубани очередь достигла 300 машин.

23 июля на Крымском мосту временно остановили движение машин. Ограничения действовали около 30 минут, но причина их введения не уточнялась.

Ранее поезд столкнулся с грузовиком в Пермском крае.