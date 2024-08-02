VinFast выпустил дешевый автомобиль размером с «Оку»

Вьетнамский автопроизводитель VinFast выпустил новый компактный кроссовер VF 3. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Стоимость автомобиля составляет 322 млн донгов (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Длина автомобиля составляет 3200 мм, а ширина 1700 мм. По своим размерам машина похожа на отечественную «Оку». Автомобиль трехдверный, внутри могут разместиться четыре человека.

Автомобиль оснащен электромотором. Максимальный запас хода — 215 км.

По данным производителя, кроссовер ориентирован, в первую очередь, на молодежную аудиторию, проживающую в городах — в особенности, в столице, где в центре много узких дорог и переулков.

До этого стало известно, что руководство китайского автобренда SWM перенесло российскую премьеру кроссовера G03F. Модель планировалось вывести на российский рынок в конце лета, однако дебют перенесли на осень текущего года.

В Китае SWM G03F называется Big Tiger. Длина автомобиля составляет 4605 мм, салон рассчитан на пятерых или семерых пассажиров, включая водителя. На домашнем рынке базовая версия представлена с атмосферным мотором объемом 1.5 л и мощностью 110 л.с. Коробка передач — механическая пятиступенчатая.

Ранее сообщалось, что в Россию привезли кроссовер Chery Tiggo 8L, который еще не продается в Китае.