Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, почему опасно покупать старые авто с маленьким пробегом

Дилер рассказал, что у старых авто с маленьким пробегом обычно изношен мотор

close
100%
Илья Наймушин/РИА Новости

У старых автомобилей с маленьким пробегом обычно изношен двигатель внутреннего сгорания. Об том сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора автомобильного маркетплейса Fresh Максима Рязанова.

«Редкие поездки опасны тем, что топливо не сгорает полностью, а частично стекает по стенкам камер сгорания и попадает в масло. Это стимулирует повышенное трение деталей и их износ. Поэтому, прежде чем покупать такую машину, необходимо уточнить все подробности его эксплуатации», — сказал Рязанов.

Кроме того, у подобных машин пробег может быть скручен. Также если у возрастной машины маленький пробег, есть вероятность, что обслуживали ее не часто.

До это стало известно, что высокий уровень масла в автомобильном двигателе так же опасен, как и его снижение, и может говорить о разных неисправностях машины.

В моторное масло может попадать топливо. Такая ситуация возможна на дизельных моторах и бензиновых двигателях с непосредственным впрыском. Так бывает, например, при утечке топлива из неисправного топливного насоса. Масло разжижается, его свойства ухудшаются. Растет давление, возможно выдавливание прокладок, сальников.

Ранее россиянам назвали пять признаков скорого обрыва ремня ГРМ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами