Россиянам рассказали, почему опасно покупать старые авто с маленьким пробегом

У старых автомобилей с маленьким пробегом обычно изношен двигатель внутреннего сгорания. Об том сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора автомобильного маркетплейса Fresh Максима Рязанова.

«Редкие поездки опасны тем, что топливо не сгорает полностью, а частично стекает по стенкам камер сгорания и попадает в масло. Это стимулирует повышенное трение деталей и их износ. Поэтому, прежде чем покупать такую машину, необходимо уточнить все подробности его эксплуатации», — сказал Рязанов.

Кроме того, у подобных машин пробег может быть скручен. Также если у возрастной машины маленький пробег, есть вероятность, что обслуживали ее не часто.

До это стало известно, что высокий уровень масла в автомобильном двигателе так же опасен, как и его снижение, и может говорить о разных неисправностях машины.

В моторное масло может попадать топливо. Такая ситуация возможна на дизельных моторах и бензиновых двигателях с непосредственным впрыском. Так бывает, например, при утечке топлива из неисправного топливного насоса. Масло разжижается, его свойства ухудшаются. Растет давление, возможно выдавливание прокладок, сальников.

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