В Москве заметили новый кроссовер Chery iCar 03

Кроссовер Chery iCar 03, поступивший на китайский рынок в конце зимы, добрался до России. Об этом сообщает auto.ru. Машину сфотографировали у одного из дилерских центров Chery в Москве.

Длина автомобиля составляет 4406 мм, размер колесной базы равен 2715 мм. Минимальный дорожный просвет — 200 мм. По дизайну это кроссовер квадратной формы с большими колесами и черными пластиковыми накладками на кузове. В Китае модель продается с одномоторной версией, а также полноприводная с двумя электродвигателями. Отдача составляет 184 л.с. и 279 л.с. соответственно. Запас хода от 401 до 501 км.

Автомобиль Chery iCar 03 может появиться на российском рынке в 2025 году. Финальное решение по модели будет приниматься во второй половине 2024 года, в том числе с учетом рыночной конъюнктуры. Предполагается, что автомобиль могут привезти в Россию под брендом Jaecoo и названием EJ6.

До этого стало известно, что в базовой комплектации заднеприводный Chery iCar 03 продается в Китае за ¥129,8 тыс. (1,7 млн руб. по текущего курсу). Полноприводные модели с мотором мощностью 279 л.с. и батареей с разной емкостью продают за ¥159,8 тыс.-185,8 тыс. (от 2 млн руб. до 2,4 млн руб.).

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