Гаишник метнул жезл в голову несовершеннолетнего водителя мопеда

Инспектор ГАИ бросил жезл в затылок несовершеннолетнего водителя мопеда в Махачкале. Видео опубликовал Telegram-канал «ДТП Дагестан».

Судя по видео, инспектор пытался остановить водителя мопеда, но он проехал мимо. Тогда гаишник бросил ему в голову жезл и попал по затылку. После этого он повалил юношу на проезжую часть и задержал.

О том, какое наказание понес водитель мода и обратился ли он в полицию из-за того, что инспектор ГАИ бросил в него жезл, не сообщается.

До этого стало известно, что в Москве на МКАД в результате аварии на проезжую часть высыпались арбузы.

На видео с камеры наблюдения видно, что большегруз с полуприцепом едет по второй от обочины полосе на невысокой скорости. Перед ним в этой же полосе стоит тяжелый автокран. Водитель фуры в последний момент заметил препятствие и попытался затормозить, но врезался в спецтехнику.

От удара кабина грузовика оказалась смятой, а кузов полуприцепа погнулся и из-под разорвавшегося тента на проезжую часть высыпались арбузы. Ими оказались завалены пять полос по обе стороны от аварийной фуры. Водители других машин были вынуждены снижать скорость и объезжать рассыпавшийся груз.

О состоянии водителя не сообщается.

Ранее на севере Москвы микроавтобус Mitsubishi сбил женщину и въехал в супермаркет.