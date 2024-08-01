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Урну с прахом известной байкерши МотоТани захоронили на родине в Омской области

Прах байкерши МотоТани захоронили на городском кладбище в городе Тара

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mototanya/VK

В городе Тара Омской области похоронили байкершу Татьяну Озолину, известную как МотоТаня. Об этом сообщает aif.ru.

«Проститься с Татьяной пришли десятки человек: родственники и близкие друзья, соседи, которые помнят Таню еще ребенком», — говорится в сообщении.

Урну с прахом байкерши захоронили на местном кладбище. Таня Озолина покоится между бабушкой Лилией Васильевной и младшим братом Иваном. Оба они ушли из жизни в 2008 году.

Отмечается, что 13-летний сын МотоТани Всеволод сейчас в Москве, там он будет жить вместе со своим отцом Станиславом.

Авария, в которой погибла Татьяна Озолина, случилась в Турции на трассе между городами Секе и Милас у деревни Сарычай. Местный блогер Онур Обут въехал сзади в мотоцикл МотоТани. От удара байк опрокинулся на обочину, женщину отбросило на 26 метров. В момент аварии шлем с головы женщины слетел. Озолина в ДТП не выжила.

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП. Байкеру, врезавшемуся в мотоцикл Озолиной, по законам Турции, грозит 6 лет тюрьмы. Проведенное медосвидетельствование показало, что в момент ДТП байкер был трезв.

На YouTube-канал МотоТани подписано 2 млн человек. В основном женщина снимала видео о мотопутешествиях. Последние ролики сделаны в Турции, куда она поехала вместе со своим подписчиком.

Ранее сообщалось, что грузовик засыпал арбузами проезжую часть на МКАД и попал на видео.

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