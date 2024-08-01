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Автобренд SWM отказался выводить этим летом на российский рынок кроссовер G03F

Российскую премьеру китайского кроссовера SWM G03F перенесли на осень

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SWM

Руководство китайского автобренда SWM перенесло российскую премьеру кроссовера G03F. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что модель планировалось вывести на российский рынок в конце лета, однако дебют перенесли на осень текущего года.

В Китае SWM G03F называется Big Tiger. Длина автомобиля составляет 4605 мм, салон рассчитан на пятерых или семерых пассажиров, включая водителя. На домашнем рынке базовая версия представлена с атмосферным мотором объемом 1.5 л и мощностью 110 л.с. Коробка передач — механическая пятиступенчатая.

Бренд SWM планирует масштабные инвестиции в локализацию производства в России. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на российского дистрибьютора SWM «Восток Ветер Рус».

План развития SWM в России предусматривает создание производства полного цикла со сваркой и окраской кузовов, способное выпускать 40 тыс. автомобилей в год.

В настоящее время модельный ряд SWM в России представлен тремя кроссоверами с индексами G01, G01F и G05 Pro.

Ранее сообщалось, что в Россию привезли кроссовер Chery Tiggo 8L, который еще не продается в Китае.

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