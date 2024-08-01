Автобренд SWM отказался выводить этим летом на российский рынок кроссовер G03F

Руководство китайского автобренда SWM перенесло российскую премьеру кроссовера G03F. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что модель планировалось вывести на российский рынок в конце лета, однако дебют перенесли на осень текущего года.

В Китае SWM G03F называется Big Tiger. Длина автомобиля составляет 4605 мм, салон рассчитан на пятерых или семерых пассажиров, включая водителя. На домашнем рынке базовая версия представлена с атмосферным мотором объемом 1.5 л и мощностью 110 л.с. Коробка передач — механическая пятиступенчатая.

Бренд SWM планирует масштабные инвестиции в локализацию производства в России. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на российского дистрибьютора SWM «Восток Ветер Рус».

План развития SWM в России предусматривает создание производства полного цикла со сваркой и окраской кузовов, способное выпускать 40 тыс. автомобилей в год.

В настоящее время модельный ряд SWM в России представлен тремя кроссоверами с индексами G01, G01F и G05 Pro.

Ранее сообщалось, что в Россию привезли кроссовер Chery Tiggo 8L, который еще не продается в Китае.