Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько Lada пришли в такси в 2024 году

До конца года 10 тыс. таксистов пересядут на машины «АвтоВАЗа»

close
100%
Depositphotos

«АвтоВАЗ» с начала года поставил для сервиса «Яндекс. Такси» 5 тыс. автомобилей Lada. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления по взаимодействию с федеральными органами власти «АвтоВАЗа» Александра Виноградова.

«Например, взаимодействие с «Яндексом» нам по этому году уже дало порядка 5 тыс. автомобилей, мы уже поставили. Если все это масштабировать — будет порядка 10 тыс. (по итогам года, с учетом других агрегаторов такси. — прим. ТАСС)», — приводит агентство слова Виноградова.

Виноградов уточнил, что автомобиль Lada Aura, производство которого начнется в сентябре 2024 года, автопроизводитель планирует поставлять агрегаторам для работы в такси по тарифу «бизнес».

До этого стало известно, что число китайских автомобильных брендов на российском рынке с 2022 года увеличилось в 4,5 раза и достигло 54. В начале 2022 года в России работали всего 12 китайских автомобильных марок.

Ранее стало известно, что в России с 1 августа резко подешевели автомобили Peugeot и Citroen.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами