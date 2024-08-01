Стало известно, сколько Lada пришли в такси в 2024 году

«АвтоВАЗ» с начала года поставил для сервиса «Яндекс. Такси» 5 тыс. автомобилей Lada. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления по взаимодействию с федеральными органами власти «АвтоВАЗа» Александра Виноградова.

«Например, взаимодействие с «Яндексом» нам по этому году уже дало порядка 5 тыс. автомобилей, мы уже поставили. Если все это масштабировать — будет порядка 10 тыс. (по итогам года, с учетом других агрегаторов такси. — прим. ТАСС)», — приводит агентство слова Виноградова.

Виноградов уточнил, что автомобиль Lada Aura, производство которого начнется в сентябре 2024 года, автопроизводитель планирует поставлять агрегаторам для работы в такси по тарифу «бизнес».

До этого стало известно, что число китайских автомобильных брендов на российском рынке с 2022 года увеличилось в 4,5 раза и достигло 54. В начале 2022 года в России работали всего 12 китайских автомобильных марок.

Ранее стало известно, что в России с 1 августа резко подешевели автомобили Peugeot и Citroen.