В России резко подорожало обслуживание автомобилей

По итогам первого полугодия 2024 года средний чек за обслуживание автомобиля увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом «https://iz.ru/1735978/2024-08-01/stoimost-obsluzhivaniia-avto-v-rf-vyrosla-na-31» target=«_blank»>сообщают «Известия» со ссылкой на исследование франчайзинговой сети автосервисов Fit Service.

Сумма среднего чека по итогам полугодия достигла 9,6 тыс. рублей. При этом средний чек за обслуживание нового автомобиля, в возрасте до 3 лет, в Fit Service составил 8 тыс. рублей и вырос на 28% за год. В случае с машинами в возрасте 4-5 лет средний чек вырос на 26% и составил 9,5 тыс. рублей.

Содержание более возрастных автомобилей (от 6 до 9 лет) подорожало на 29%, до 10,3 тыс. рублей, в сегменте от 10 до 14 лет — на 32%, до 10,7 тыс. рублей. Наибольшие суммы в ремонт своих машин вкладывают владельцы автомобилей от 6 до 14 лет, подсчитали в Fit Service.

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