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Стало известно, сколько на российском рынке китайских автобрендов

«Автостат»: количество китайских автобрендов на российском рынке достигло 54

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Количество китайских брендов, представленных на российском рынке, с начала 2022 года увеличилось в 4,5 раза, до 54. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова.

«Мы видим, что если на начало 2022 года на рынке присутствовало 12 марок китайских, всего 60, то за 4 месяца 2024 года их общее количество выросло до 120 марок, китайских — до 54», — сказал Удалов.

До этого председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что китайские машины очень непредсказуемы и некоторые из них могут начать «разваливаться» уже через год.

Он отметил, что не может назвать ни одну марку и модель, которые были бы устойчивы по качеству. По его словам, китайские автомобили дорогие. Это связано с тем, что нет конкуренции. При этом он отметил, что если цены не будут снижены, люди покупать такие машины не будут.

Самым распространенным китайским авто в России является кроссовер Haval Jolion: на середину нынешнего года таковых насчитывалось 116,2 тыс. единиц, или 6,2% от общего количества «китайцев» в стране.

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