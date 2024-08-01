Audi построила заднеприводный лифтбэк впервые за 80 лет

Немецкий автопроизводитель Audi представил лифтбэк и универсал А6 нового поколения. Автомобили снабжены электрическими силовыми установками и задним приводом, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новые Audi A6 базируются на платформе PPE с 800-вольтовой бортовой электросистемой. Та же платформа лежит в основе кроссовера Porsche Macan. В базовом варианте автомобили оснащаются задним приводом. Заднеприводный автомобиль Audi выпустила впервые за многие десятилетия. Прошлый пример такой конструкции — седан Audi 920, выпуск которого был налажен в 1938 году.

В базовом оснащении новые Audi A6 оснащаются электромоторами мощностью 367 л.с. Полноприводные версии quattro оснащаются силовыми установками мощностью 428 л.с. Самая мощная версия Audi S6 e-tron развивает 503 л.с. На краткий период она может быть повышена до 511 л.с. Автомобили получили аэродинамичный кузов с низким коэффициентом лобового сопротивления 0,21, для чего были разработаны специальные колесные диски.

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