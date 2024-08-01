Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какие автомобили подорожали в России в июле

«Автостат»: в июле в России подорожала Lada Granta и подешевел Exeed

close
100%
Lada

В июле 2024 года в России подорожал ряд моделей отечественной Lada, а китайский Exeed снизил цены на все модели, за исключением VX. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные «Цена Авто».

«АвтоВАЗ» поднял цены на 2 тыс. рублей на автомобили Granta в комплектации Club'24, а коммерческие машины семейства Granta с бортовой платформой и фургоном подорожали на 71 тыс. рублей. Грузовики на основе Lada Niva Legend (бортовой и фургон) стали дороже на 47 тыс. рублей.

Цены на Lada Vesta в старшей комплектации Techno'24, напротив, снизились: седаны и универсалы в стандартном исполнении подешевели на 20 тыс. рублей, их версии Cross — на 15 тыс. рублей.

Принадлежащий китайской Chery бренд Exeed снизил цены на весь модельный ряд, за исключением VX. Кроссовер LX и LX New подешевел на 240-460 тыс. рублей, RX — на 550 тыс. рублей, TXL — на 260-500 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали, когда на автомобиле нужно обязательно делать «сход-развал».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами