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В Белоруссии планируется наладить выпуск еще одного китайского автомобиля

Hongqi рассматривает возможность наладить выпуск седана H5 в Белоруссии

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Hongqi

Китайский автобренд Hongqi планирует наладить сборку бизнес-седана H5 на заводе «Юнисон» в Белоруссии. Об этом сообщает auto.mail.ru со ссылкой на исполнительного директора Hongqi Rus Ивана Савельева.

«Мы хотим поговорить по поводу сборки седана H5. Чтобы у него была хорошая цена. Они сейчас очень популярны в бизнес-классе такси. И они востребованы также и в госструктурах», — сказал Савельев.

Топ-менеджер добавил, что H5 очень комфортный автомобиль и по размерам больше, чем аналогичные модели Toyota и Mercedes-Benz.

Длина Hongqi H5 составляет 4,98 м, автомобиль оснащен турбодвигателем объемом 2,0 л мощностью 218 л.с. (340 Нм) и 8-ступенчатым «автоматом», привод только передний. Разгон до «сотни» занимает 7,8 секунды. В базовую версию входят панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, датчики парковки, видеорегистратор, камера кругового обзора и прочие опции.

Название Hongqi переводится с китайского как «красное знамя». Бренд основан компанией FAW в 1958 году. Автомобили Hongqi используются в качестве представительских руководством КНР.

До этого стало известно, что внедорожник Haval H5 заметили возле одного из дилерских центров в Москве. Это может говорить о том, что автомобиль через некоторое время появится в продаже.

Ранее в России впервые заметили новый седан Geely Preface.

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