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Россиянам рассказали, можно ли ездить на автомобиле со ржавыми тормозными дисками

«Автодом»: ржавчина на тормозных дисках говорит о неисправности авто

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Depositphotos

Ржавчина на тормозных дисках автомобиля может говорить о его неисправности. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора по послепродажному обслуживанию автомобилей «Автодом Алтуфьево» Романа Тимашова.

«Если мы эксплуатируем автомобиль, а тормозные диски остаются ржавыми, это говорит о том, что тормозная система неисправна или тормозные диски изношены. Если часть тормозного диска ржавая, то эффективность соприкосновения материалов тормозной накладки и поверхности диска снижена. Соответственно, усилие на педаль тормоза может быть увеличено, как и тормозной путь автомобиля и время остановки», — сказал Тимашов.

По словам эксперта, после дождя тормозные диски часто покрываются желто-красным налетом. Если тормозная система работает исправно, диски должны очиститься самостоятельно.

До этого стало известно, что скрип тормозов автомобиля может говорить о неправильно подобранных колодках и дисках. Чаще всего производители запчастей рекомендуют устанавливать диски и колодки одного производителя. В таком случае эти детали будут работать наиболее эффективно.

Тормоза могут также скрипеть из-за дешевых колодок, в которых используется низкокачественный состав. Еще одна причина появления неприятных звуков, когда колодка полноценно не отходит от тормозного диска. Между деталями должен быть небольшой зазор для прохождения воздуха, чтобы система охлаждалась. Если этого не происходит, нагрев приводит к характерному писку при торможении.

Ранее россиянам назвали четыре признака скорого отказа тормозов автомобиля.

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