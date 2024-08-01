Дилеры заявили об исчезновении с рынка подержанных автомобилей с маленьким пробегом

На российском рынке с каждым днем становится меньше ликвидных подержанных автомобилей — машин с пробегом до 100 тыс. километров, не старше пяти лет и не дороже 1,5 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на автодилеров.

«С рынка исчезают автомобили с привычным для покупателя состоянием. В связи со старением парка автомобилей с пробегом на рынке появляются автомобили все с большими и большими пробегами», — заявил заместитель гендиректора по направлению автомобилей с пробегом ГК «Авилон» Роман Титов.

Руководитель дилерского направления Fresh Евгений Житнухин рассказал, что ликвидные автомобили есть, однако найти их сложно. По его словам, цены на трехлетние ликвидные модели начинаются от 3 млн рублей — столько стоит новая китайская машина. Поэтому владельцы подержанных машин не спешат с ними расставаться.

До этого стало известно, что число автомобилей в России в возрасте 10 лет и более превысило показатель в 32 млн машин, такая цифра соответствует 71% от всего автопарка страны. В 2021 году число таких старых машин составляло 27,2 млн единиц.

Хуже всего динамика по автомобилям, которые еще находятся на гарантии автопроизводителей — в возрасте 1-3 года, число таких свежих автомобилей сократилось с 2021 года вдвое.

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