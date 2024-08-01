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Стало известно, когда начнут дорожать автомобили в России

Автоэксперт Кадаков: автомобили зарубежных брендов начнут дорожать в августе

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Импортируемые в Россию автомобили начнут дорожать с августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на автоэксперта, главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.

«Я думаю, что с августа потихонечку начнут превентивно вкладывать утильсбор в цену машины. Но не весь, а постепенно. Полагаю, будут даже разбивать его по разным комплектациям. Например, цену на базовую версию сохранить, а на комплектацию повыше — накинуть», -сказал Кадаков.

По его словам, до конца года автомобили могут подорожать на 10%. В новых партиях поставляемых машин практически весь утильсбор будет включен в стоимость иномарок.

16 июля сообщалось, что утилизационный сбор на автомобили в России планируется разово увеличить на 70–85% с 1 октября 2024 года. Далее до 2030 года размер утильсбора планируется увеличить в 3,9 раза от ныне действующего, подняв коэффициент его расчета до 58,62.

Базовая ставка для расчета утильсбора составляет 20 тыс. рублей, и по нынешним правилам производитель или импортер (юрлицо) уплачивает за легковую машину 300,6 тыс. рублей сбора, после ближайшего повышения эта сумма может возрасти до 556,2 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали, что ставка по автокредитам увеличилась до 30%.

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