Родители подрывника Серебрякова допустили наличие отклонений у сына

Обвиняемому в подрыве автомобиля Land Cruiser в Москве Евгению Серебрякову назначили психиатрическую экспертизу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Жанну Верфель.

«Следствием назначена психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемого, это стандартная практика по такому составу преступлений. Ее результаты можно ожидать в течение месяца», — заявила она.

По ее словам, родители обвиняемого не могут поверить, что их сын осознанно пошел на подрыв машины. В связи с этим они полагают, что у него могут быть психологические отклонения. По словам адвоката, говорить о признании или непризнании вины Серебряковым еще рано.

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника, который якобы принадлежал офицеру Генерального штаба Андрею Торгашову. По данным МВД РФ, исполнитель взрыва, действуя по заданию украинских спецслужб, установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. В результате инцидента пострадали Торгашов и его жена. По подозрению в совершении преступления в турецком Бодруме при содействии местной разведки задержали Евгения Серебрякова. Вечером того же дня суд заочно арестовал мужчину и обвинил его в незаконном хранении взрывчатки и покушении на ликвидацию двух человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве посадили в тюрьму безбилетную мигрантку, избившую контролера.