В России заметили новый внедорожник Haval H5

Внедорожник Haval H5 заметили возле одного из дилерских центров в Москве. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили». Это может говорить о том, что автомобиль через некоторое время появится в продаже.

Длина автомобиля — 5190 мм при колесной базе 3140 мм. Объем багажника при сложенных сиденьях составляет 2116 л. Внедорожник похож на японскую модель Toyota Fortuner. Он получил большую решетку радиатора с двумя поперечинами, светодиодные фары, рейлинги на крыше, две выхлопные трубы прямоугольной формы. В салоне Haval H5 установлен 10,25-дюймовый монитор для управления различными функциями.

В Китае новый внедорожник Haval H5 предлагается с двумя двухлитровыми двигателями. Первый — бензиновый мотор мощностью 218 л.с. Второй — 166-сильный дизельный агрегат. Коробки передач — механическая и восьмиступенчатая автоматическая. Привод может быть как задним, так и подключаемым полным. В России будет предлагаться бензиновая версия модели с форсированным до 249 л.с. мотором и системой полного привода.

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