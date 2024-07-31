В США назвали худшие спортивные автомобили всех времен

Американский автопортал jalopnik.com составил на основе голосования список самых худших спортивных автомобилей, сообщает motor.ru.

Так, одним из худших, по мнению читателей журнала, стал Chevrolet Corvette С1. Автомобиль ругали за плохое качество сборки, посредственную управляемость и проблемный двигатель.

На силовой агрегат жаловались и владельцы Pontiac Trans Am, а Ferrari 400 включили в список из-за внешности. Худшими спорткарами также стали DeLorean DMC-12, модели на платформе GM Kappa (Pontiac Solstice, Saturn Sky) и британский Triumph Stag.

Кроме того, читателям не понравился Porsche 911, выпускавшийся в 1964—1973 годах. У машины часто ломался двигатель и часто возникали течи масла из коробки передач.

До этого консалтинговая фирма J.D. Power опубликовала рейтинг удовлетворенности владельцев своими машинами, сделанный на основе опроса респондентов в США.

Среди премиальных брендов больше всего баллов набрали автомобили Porsche (891 балл из 1000 возможных), Jaguar (886) и Land Rover (882). Среди массовых производителей лидируют MINI (858), Ram (854) и Kia (853).

Что касается сегмента электрокаров, то в модельном зачете абсолютным победителем стал седан BMW 7 серии, больше всего наград в отдельных сегментах досталось Hyundai-Kia, BMW и Toyota.

До этого руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко заявил, что самым надежным автомобилем на российском рынке сегодня можно назвать китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max.

Ранее сообщалось, что кроссовер GAC GS3 возглавил рейтинг качества китайских авто.