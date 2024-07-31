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Россиянам объяснили, как получить деньги за поломку авто из-за разбитой дороги

Юрист Щербинин: за поломку авто из-за разбитой дороги можно получить компенсацию

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Shutterstock/Gorodenkoff

Многие россияне не знают, что за поломку авто из-за разбитой дороги можно получить денежную компенсацию. Об этом пишетaif.ru со ссылкой на адвоката Александра Щербинина.

«Большинство водителей совершают одну и ту же ошибку: если машина налетела на выбоину и поэтому сломалась, они стараются как можно быстрее добраться до ближайшей шиномонтажки», — отмечает эксперт.

По словам адвоката, вместо этого нужно поступать так же, как и при обычной аварии — вызвать ГАИ, поставить автомобиль на «аварийку» и разместить знак. Перед приездом правоохранителей важно сделать фотографии повреждений и дороги, которая стала причиной поломки. Кроме того, водителю лучше взять показания свидетелей и их данные. Можно попытаться получить видео момента ДТП с других носителей, в том числе с уличных камер.

По приезде инспекторов водитель даст объяснения под протокол. При этом в документе должно указываться, что автомобилист соблюдал ПДД и ехал с разрешенной скоростью. Также инспекторы обязаны указать повреждения автомобиля и размеры выбоины. Следующий шаг — найти организацию, обслуживающую участок дороги, где случилась авария. В том числе нужно обратиться к оценщикам для подсчета размера ущерба. Провести оценку желательно в присутствии виновной стороны. Уведомить ее об этом лучше телеграммой.

До этого кабмин РФ поддержал законопроект, в рамках которого предлагается увеличить срок ремонта автомобиля по ОСАГО до 45 дней вместо нынешних 30.

«Концептуально возможность увеличения предельного срока в случаях, когда проведение восстановительного ремонта транспортного средства в установленный законом об ОСАГО срок невозможно, поддерживается», — говорится в документе.

Правительственная комиссия подчеркнула, что инициатива должна носить временный характер. Также должны быть приняты меры, которые не дадут страховым компаниям злоупотреблять возможностью продления срока ремонта.

Ранее сообщалось, что МВД не будет отнимать автомобили у гастарбайтеров за отсутствие ОСАГО.

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