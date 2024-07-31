Водитель «КамАЗа» после крушения поезда под Волгоградом остается без сознания

Водитель грузового автомобиля «КамАЗ», который врезался в пассажирский поезд под Волгоградом, находится в реанимации в бессознательном состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.

«Водитель находится без сознания в реанимации, его состояние по-прежнему тяжелое», - рассказали в экстренных службах.

Инцидент произошел днем 29 июля. Поезд с пассажирами, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области после столкновения на железнодорожном переезде с грузовиком. Девять вагонов сошли с путей. Пострадали более 100 человек.

30 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что после аварии в больницах остаются 22 человека.

Водитель «КамАЗа» Асламбек Усматов, при столкновении грузовика и пассажирского поезда получил множественные переломы ребер, перелом черепа и сильное сотрясение мозга. Грузовик, которым управлял Усматов, в результате удара с поездом разорвало пополам. В РЖД заявили, что Усматов проехал на ж/д переезд на красный свет. При этом, по словам близких водителя, он «абсолютно спокойный» и семейный человек, который в момент аварии был трезв. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жена водителя «КамАЗа» рассказала о преследованиях семьи после аварии с поездом.