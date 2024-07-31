Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России автомобили подорожают на 10% из-за индексации утильсбора

РОАД: рост утильсбора приведет к подорожанию автомобилей в РФ минимум на 10%

close
100%
Depositphotos

В России индексация утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили во всех сегментах рынка. Об этом «Газете.Ru» рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

«К сожалению, «АвтоВАЗ» и другие российские производители цены тоже повысят. Возможно, меньше, поскольку они получают компенсацию от государства за уплату утилизационного сбора. Но просто такого еще случая не было, когда местные производители не поднимали цены», — напомнил он.

Подщеколдин добавил, что на рост цен на авто также влияет удорожание кредитных средств после повышения ключевой ставки ЦБ. Также импортеры столкнулись со сложностями с международными платежами для приобретения автокомпонентов, необходимых для российского производства машин.

По словам эксперта, средняя стоимость автомобиля в РФ сегодня составляет уже 3,3 млн рублей. Подщеколдин ожидает роста цен минимум на 10% к концу года.

«Отечественные автомобили должны стоить 1-1,5 млн рублей, доступность должна быть, но они будут приближаться к 2 млн рублей и выше», — заявил он.

О том, насколько могут измениться цены на автомобили Lada в ближайшее время, читайте в нашем материале.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами