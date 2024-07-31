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Стало известно, когда состоятся похороны МотоТани

Прах МотоТани захоронят в четверг на ее родине, в городе Тара

Погибшую в Турции блогершу Татьяну Озолину, известную как МотоТаня, кремировали, ее прах везут на родину, в город Тара, где он будет захоронен. Об этом сообщил бывший муж девушки Станислав в соцсетях.

«Сегодня мы с прахом Тани улетаем в Омск и далее в город Тару. Похороны в Таре состоятся в четверг. Таня останется в наших сердцах и нашей памяти навсегда!» — написал Станислав 30 июля.

Авария, в которой погибла Татьяна Озолина, сучилась в Турции на трассе между городами Секе и Милас у деревни Сарычай. Местный блогер Онур Обут въехал сзади в мотоцикл МотоТани. От удара байк опрокинулся на обочину, женщину отбросило на 26 метров. В момент аварии шлем с головы женщины слетел. Озолина в ДТП не выжила.

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП. Байкеру, врезавшемуся в мотоцикл Озолиной, по законам Турции, грозит 6 лет тюрьмы. Проведенное медосвидетельствование показало, что в момент ДТП байкер был трезв.

На YouTube-канал МотоТани подписано 2 млн человек. В основном женщина снимала видео о мотопутешествиях. Последние ролики сделаны в Турции, куда она поехала вместе со своим подписчиком.

До этого стало известно, что в Тюмени младенец и школьница получили травмы в результате аварии с пьяным водителем мотоцикла.

По информации ГИБДД, инцидент произошел возле дома №15 по улице Щербакова. Пьяный 34-летний мужчина за рулем мотоцикла не справился с управлением. Транспортное средство опрокинулось и отлетело в сторону 13-летней девочки и коляски, в которой находился трехмесячный младенец.

В результате аварии дети, направлявшиеся с мамами в сторону набережной, получили различные травмы. Информации об их состоянии не поступало.

Предварительно, виновник ДТП перед произошедшим употреблял спиртное вместе с друзьями, а затем сел на мотоцикл и поехал домой. У него установили состояние алкогольного опьянения 0,61 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, мужчина не имеет прав на управление транспортным средством.

Ранее сообщалось, что в Москве мотоцикл столкнулся с легковушкой.

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