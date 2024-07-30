В России летние шины подорожали на пять тысяч рублей

В России за год средний ценник на летние шины в премиальном сегменте подскочил на 19,1%, а на зимние — на 14,7%. Об этом сообщило Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).

Исследование показало, что в июле 2024 года средняя стоимость летних дорогих шин составила 28 тыс. рублей, тогда как в прошлом году она равнялась 23,5 тыс. рублей. При этом наибольший скачок цен зафиксировали в апреле, когда показатель достиг 29,8 тыс. рублей.

Летом прошлого года зимние шины в премиальном сегменте стоили 20,5 тыс. рублей. За 12 месяцев их стоимость подскочила до 23,5 тыс. рублей. Дороже всего зимняя резина стоила в июне, когда показатель достиг 26,3 тыс. рублей.

До этого ставки по автокредитам в некоторых банках достигли 30% годовых. По словам экспертов, в ближайшее время на авторынке возникнет ажиотажный спрос на машины.

Центробанк в минувшую пятницу повысил ключевую ставку с 16% до 18% годовых, а также увеличил прогноз по инфляции на 2024 год с 4,3-4,8% до 6,5-7%. Ожидания по росту ВВП в текущем году также были пересмотрены в сторону повышения — с 2,5-3,5% до 3,5-4%.

Ранее экономист призвал россиян срочно покупать машины.