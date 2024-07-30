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Россиянам рассказали о минусах Hyundai Santa Fe нового поколения

«За рулем»: новый Hyundai Santa Fe отличается сложным мотором и высокой ценой

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Hyundai

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах нового кроссовера Hyundai Santa Fe. По его словам, в Россию попадают в основном машины из Южной Кореи.

«Младшая и самая доступная версия имеет атмосферный двигатель 2.5 (194 л.с.), работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Эта связка мотора и коробки, по-видимому, лучшая по надежности, хотя у двигателя сложная комбинированная система впрыска с двумя рядами форсунок», — сказал эксперт.

По его словам в базовой комплектации автомобиля уже есть десять подушек безопасности, климат-контроль, обогрев руля и всех сидений.

Помимо сложного мотора, есть еще один минус — высокие цены на автомобиль. Стоимость начальной версии начинается от 5,7 млн рублей.

До этого Зиновьев назвал минусы Toyota RAV4 третьего поколения.

Так, третье поколение Toyota RAV4 официально продавали в России только с бензиновыми моторами 2.0 и 2.4 л. Двигатели надежны, но требовательны к качеству масла. Экономия на масле ускоряет выход из строя привода ГРМ, а поршневые кольца и без того довольно быстро обрастают нагаром.

После 60–100 тыс. км. выходит из строя водяная помпа, развиваются течи сальников коленвала. В системе полного привода уязвимый элемент – подшипник муфты, страдающий от проникающей влаги. В рулевом управлении быстрее всего изнашиваются шарниры промежуточного вала и пластиковые втулки рейки.

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