Россиянам напомнили о важности моргания за рулем

Длительное нахождение за рулем автомобиля может привести к снижению зрения. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-офтальмолог клиники «Будь Здоров» Светлана Андросова.

«Вождение авто может вызвать перенапряжение глаз и даже снижение зрения. В первую очередь это связано с длительной фиксацией взора на дороге, особенно в неблагоприятных условиях: низкая освещенность, слепящие блики и прочее», — отметила она.

Специалист добавила, что у водителя также может появиться ощущение сухости глаз, когда он пристально следит за дорогой и забывает моргать. В результате страдает качество слезной пленки, покрывающей роговицу. Кроме того, длительно работающий в автомобиле кондиционер также способствует пересыханию слезной пленки, что вносит свою лепту в формирование синдрома сухого глаза.

«Чтобы улучшить ситуацию, автомобилистам, помимо сознательного дополнительного моргания, можно периодически использовать слезозаместители низкой вязкости, отечественные и импортные», — посоветовала врач.

Андросова добавила, что еще одним фактором, косвенно и напрямую влияющим на качество зрения, является долгое сидячее положение за рулем, что приводит к нарушению кровоснабжения и может вызывать перед глазами появление тумана и радужных кругов. В связи с этим нужно делать остановки и небольшую разминку при долгих поездках, подытожила специалист.

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