Россиянам рассказали, что ставка по автокредитам увеличилась до 30%

Ставки по автокредитам в некоторых банках достигли 30% годовых. Об этом сообщает Национальная служба новостей со ссылкой на главного редактора «За рулем» Максима Кадакова. По словам эксперта, в ближайшее время на авторынке возникнет ажиотажный спрос на машины.

«Очевидно, что при росте ключевой ставки продажи авто в кредит должны просесть, потому что уже сейчас некоторые банки предлагают кредиты под 27%, при некоторых условиях — под 30%. Все зависит от конкретного заемщика и от конкретного банка. Не стоит забывать, что все живут с ожиданием грядущего повышения цен в связи с увеличением утильсбора. Люди будут пытаться за эти месяцы купить автомобиль», — сказал Кадаков.

Центробанк в минувшую пятницу повысил ключевую ставку с 16% до 18% годовых, а также увеличил прогноз по инфляции на 2024 год с 4,3-4,8% до 6,5-7%. Ожидания по росту ВВП в текущем году также были пересмотрены в сторону повышения — с 2,5-3,5% до 3,5-4%.

16 июля сообщалось, что утилизационный сбор на автомобили в России планируется разово увеличить на 70–85% с 1 октября 2024 года. Далее до 2030 года размер утильсбора планируется увеличить в 3,9 раза от ныне действующего, подняв коэффициент его расчета до 58,62.

Российский автомобильный рынок в 2024 году после наметившегося роста ожидает падение, считают опрошенные «Газетой.Ru» дилеры и эксперты. По их словам, сейчас спрос сохраняется только за счет негативных ожиданий: люди покупают машины, так как опасаются их подорожания после увеличения утильсбора и повышения ставки ЦБ. О том, насколько драматичным будет снижение рынка, — в нашем материале.

Ранее экономист призвал россиян срочно покупать машины.