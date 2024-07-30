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Стало известен приговор приятелю пранкера Эдварда Била, надевшего форму МВД

Приятеля пранкера Эдварда Била арестовали на 14 суток после ношения формы МВД

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Суды общей юрисдикции города Москвы»‎' class="item-image" >
Телеграм-канал «‎Суды общей юрисдикции города Москвы»‎

Приятеля скандального блогера-пранкера Эдварда Билла вновь арестовали. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции в Москве.

«Постановлением Никулинского районного суда города Москвы Чернов Егор Викторович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.2.2 КоАП РФ», — говорится в публикации.

Чернова, как и Эдварда Била, приговорили к 14 суткам ареста.

20 июля Эдварда Била приговорили к 13 суткам административного ареста. Накануне пранкер и его друг надели полицейскую форму и написали на ней фразу: «Самокатная патрульная служба». Затем они ездили в этом образе на самокате по подмосковному Одинцово. Позднее стало известно, что сотрудники полиции начали проверять действия блогера на законность.

Ранее мошенник притворился главой Ferrari и попытался похитить деньги компании.

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