Скандального пранкера Эдварда Била, надевшего форму МВД, снова арестовали

Скандального блогера-пранкера Эдварда Билла вновь привлекли к административной ответственности после того, как он надел форму сотрудника ДПС. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Никулинского районного суда города Москвы Биль Эдуард Юрьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка)», — говорится в публикации.

В результате блогера приговорили к аресту на 14 суток.

20 июля Эдварда Била приговорили к 13 суткам административного ареста. Накануне пранкер надел полицейскую форму и написал на ней фразу: «Самокатная патрульная служба». Затем он ездил в этом образе на самокате по подмосковному Одинцово. Позднее стало известно, что сотрудники полиции начали проверять действия блогера на законность.

Как стало известно, во время пранка возник словесный конфликт, который перерос в массовую драку.

Эдвард Билл стал широко известен после ДТП, которое произошло в начале апреля 2021 года в центре Москвы. Блогер на иномарке выехал на встречную полосу и врезался в несколько автомобилей. В результате аварии серьезные травмы получила Мария Артемова, которая была за рулем одной из встречных машин.

Ранее адвокат прокомментировал арест пранкера Эдварда Била.