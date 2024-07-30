Москвичам напомнили, когда поездка в метро обойдется в две тысячи рублей

Москвичи, которые решили прокатиться по метро на электросамокате или другом средстве индивидуальной мобильности (СИМ), получат штраф в размере более двух тысяч рублей. Об этом напомнили в столичном Дептрансе.

«С апреля около 400 человек оштрафовали за управление самокатами и другими СИМ в метро. Такая поездка не экономит много времени, но при этом угрожает здоровью других пассажиров и нормальной работе транспорта», — отметили в пресс-службе.

Также Дептранс призвал москвичей жаловаться на нарушителей по связи «Пассажир-Машинист» (если на СИМ едут в вагоне), сотрудникам станции или полицейским и через колонну экстренного вызова.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил запретить парковку СИМ в центральных районах города с 1 августа.

Глава города напомнил, что власти Петербурга вводили временные ограничения на парковку во время крупных мероприятий. Например, пользователи СИМ не могли оставить свой транспорт во время Петербургского международного экономического форума, Военно-морского салона и праздника «Алые паруса». Теперь же ограничения хотят ввести на регулярной основе.

Ранее появилось видео, как пес-самокатчик мчится по Москве.