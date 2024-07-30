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Россиянам рассказали, что может выйти из строя в автомобиле, если не менять топливный фильтр

«Авилон»: засоренный топливный фильтр приводит к повреждению мотора

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Наталья Горшкова/РИА Новости

Если своевременно не менять топливный фильтр, можно столкнуться с целым рядом серьезных проблем. В первую очередь, связанных с двигателем. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

«Засоренный фильтр не пропускает достаточное количество топлива к цилиндрам, это приводит к снижению мощности. Грязный фильтр ограничивает подачу топлива, затрудняя пуск двигателя. Это также может привести к попаданию грязи в сам мотор, что спровоцирует его повреждение», — сказал Константинов.

Не меняя топливный фильтр по регламенту, автовладелец рискует столкнуться с засором форсунок и поломкой топливного насоса, который изнашивается при загрязненном фильтре, сказал эксперт.

Ранее россиянам рассказали, какая недорогая деталь приводит к повышенному расходу бензина.

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