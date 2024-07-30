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Жена водителя КамАЗа рассказала о преследованиях семьи после аварии с поездом

Shot: супруга водителя КамАЗа, врезавшегося в поезд, пожаловалась на преследования

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Супруга водителя «КамАЗа», который врезался в поезд под Волгоградом, пожаловалась на преследования ее семьи. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Он семейный человек. Не наркоман, не пьяница. Это просто несчастный случай», — заявила женщина.

По ее словам, после железнодорожной аварии ей, 10-летней дочке и 17-летнему сыну стали поступать гневные сообщения от пользователей. Жена водителя утверждает, что ее супруг пропустил один поезд, а второй не заметил и не успел притормозить. Она добавила, что мужчина хорошо знал этот маршрут.

Днем 29 июля в районе города Котельниково в Волгоградской области с железнодорожных рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший по маршруту КазаньАдлер. Перед этим состав столкнулся с «КамАЗом», который находился на переезде.

Как уточнили в МЧС России, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов. При этом семь из них опрокинулись на бок. По данным Росжелдора, пострадали 140 человек. В том числе травмы получил водитель грузовика, состояние которого оценивается как тяжелое. Всего в поезде находились около 800 человек.

В РЖД заявили, что железнодорожная авария в Волгоградской области произошла из-за нарушения ПДД водителем «КамАЗа».

Ранее стало известно о состоянии виновника аварии с поездом под Волгоградом.

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