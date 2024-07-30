Стало известно о состоянии виновника аварии с поездом под Волгоградом

Водитель «КамАЗа», который столкнулся с поездом в Волгоградской области, находится в искусственной коме. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Накануне вечером врачи приняли решение транспортировать Асламбека Усматова из районной больницы города Котельниково в БСМП в Волгограде. Мужчина остается в тяжелом состоянии», — говорится в публикации.

Для транспортировки пришлось использовать вертолет санавиации.

Днем 29 июля в районе города Котельниково в Волгоградской области с железнодорожных рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер. Перед этим состав столкнулся с «КамАЗом», который находился на переезде.

Как уточнили в МЧС России, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов. При этом семь из них опрокинулись на бок. По данным Росжелдора, пострадали 140 человек. В том числе травмы получил водитель грузовика, состояние которого оценивается как тяжелое. Всего в поезде находились около 800 человек.

Ранее в РЖД назвали причину столкновения «КамАЗа» и поезда под Волгоградом.