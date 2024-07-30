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В МВД рассказали подробности аварии с грузовиком и поездом под Волгоградом

МВД: грузовик, попавший в ДТП с поездом под Волгоградом, проехал на «красный»

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Телеграм-канал «Baza»

Водитель грузового автомобиля «КамАЗ», спровоцировавший аварию с поездом под Волгоградом, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по региону.

«В 12-20 час. на 1 км автодороги «Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск» водитель, управляя автомобилем «КамАЗ», выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с электровозом пассажирского поезда», — говорится в сообщении.

Авария произошла 29 июля 2024 года под Волгоградом. Автомобиль «КамАЗ» столкнулся с поездом №491 КазаньАдлер, в котором ехали 800 пассажиров. По информации МЧС РФ, из девяти сошедших с рельсов вагонов, семь перевернулись. Ранения получили около 140 пассажиров, часть пострадавших отправили в больницы.

Позже выяснилось, что несмотря на серьезную аварию, водителю «КамАЗа» удалось выжить, сейчас он тоже находится в больнице.

Движение поездов на аварийном участке было временно остановлено, его частично возобновили ночью 30 июля.

В Федеральной пассажирской компании заявили, что пассажирам сошедшего под Волгоградом поезда будет возмещена стоимость билетов. Кроме того, пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от страховой компании СОГАЗ.

Ранее стало известно, что столкнувшийся с поездом «КамАЗ» под Волгоградом был арестован из-за долгов.

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