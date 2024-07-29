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Названа стоимость нового внедорожника Haval в России

Китайские автомобили: в РФ ценник на Haval H9 стартует от 4,3 млн рублей

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Haval

Российским дилерам стали поступать китайские внедорожники Haval H9 второго поколения. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на представителей дилерского сообщества.

По данным издания, старт продаж запланирован на 9 августа. Внедорожник будет доступен к покупке в четырех комплектациях. Стартовая стоимость равняется 4,3 млн рублей. В других комплектациях ценник составит 4,6 млн, 4,9 млн и 5,3 млн рублей.

Автомобиль будет доступен в России с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 380 Нм, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Другой силовой агрегат — дизель 2.4 на 184 л.с. и 480 Нм, который агрегатируется с 9-ступенчатым «автоматом».

Передняя подвеска автомобиля — независимая пружинная, сзади предусмотрен неразрезной мост. Длина автомобиля — 4950 мм, колесная база - 2850 мм. Среди опций трехзонный климат-контроль, парктроники спереди и сзади, а также четыре камеры кругового обзора и внедорожный круиз-контроль.

До этого Haval показал новый кроссовер для российского рынка F7.

Ранее «Газета.Ru» назвала 9 автомобилей, которые покинули рынок России в 2024 году.

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