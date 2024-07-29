Автобренд Changan прокомментировал пожар своего автомобиля в Москве

Китайский автобренд Changan прокомментировал возгорание своего автомобиля в Москве. Сообщение производителя цитирует Telegram-канал No Limits.

«Нам стало известно об инциденте с возгоранием автомобиля Changan на Калужском шоссе. На данный момент информации, которая позволила бы дать оценку произошедшему, нет. К нашим дилерам обращений не поступало», — заявили в компании.

При этом Changan уточнил, что выясняет причины пожара и пытается связаться с владельцем сгоревшего авто.

В июле китайский лифтбек Changan Uni-V сгорел на Калужском шоссе в Москве. Отмечается, что источник огня находился в передней части, а затем пламя охватило весь кузов. В процессе горения было слышно несколько хлопков. В результате машина сгорела.

В представительстве марки тогда заявили, что данное событие произошло больше месяца назад. По итогам первой части дополнительной проверки было выявлено, что этот автомобиль не обслуживался ни у одного официального дилера в Москве.

Ранее в России за два месяца сгорели три кроссовера GAC.