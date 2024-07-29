Водитель КамАЗа назвал причину столкновения с поездом под Волгоградом

Водитель «КамАЗа» рассказал о столкновении с поездом под Волгоградом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«В результате первичного допроса 43-летний Асланбек пояснил, что не успел оттормозиться перед переездом и его «КамАЗ» вылетел под поезд. Сам водитель сейчас в сознании, с ним работают врачи», — говорится в публикации.

Отмечается, что у водителя взяли анализы крови на алкоголь и наркотики. Прежде он работал охранником.

29 июля в Волгоградской области восемь вагонов поезда №491 Казань — Адлер сошли с рельсов из-за столкновения с «КамАЗом». Около 100 человек пострадали. Среди них шесть детей. Движение поездов на месте аварии приостановлено.

Впоследствии выяснилось, что в железнодорожной аварии в Волгоградской области водителю «КамАЗа» и машинисту поезда удалось выжить.

Ранее появились кадры покореженного локомотива после аварии с КамАЗом под Волгоградом.