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Водитель КамАЗа назвал причину столкновения с поездом под Волгоградом

Shot: водитель КамАЗа не успел притормозить перед поездом под Волгоградом

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Телеграм-канал «SHOT»

Водитель «КамАЗа» рассказал о столкновении с поездом под Волгоградом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«В результате первичного допроса 43-летний Асланбек пояснил, что не успел оттормозиться перед переездом и его «КамАЗ» вылетел под поезд. Сам водитель сейчас в сознании, с ним работают врачи», — говорится в публикации.

Отмечается, что у водителя взяли анализы крови на алкоголь и наркотики. Прежде он работал охранником.

29 июля в Волгоградской области восемь вагонов поезда №491 КазаньАдлер сошли с рельсов из-за столкновения с «КамАЗом». Около 100 человек пострадали. Среди них шесть детей. Движение поездов на месте аварии приостановлено.

Впоследствии выяснилось, что в железнодорожной аварии в Волгоградской области водителю «КамАЗа» и машинисту поезда удалось выжить.

Ранее появились кадры покореженного локомотива после аварии с КамАЗом под Волгоградом.

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