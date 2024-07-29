Стала известна судьба водителя КамАЗа и машиниста поезда, столкнувшихся под Волгоградом

В железнодорожной аварии в Волгоградской области водителю «КамАЗа» и машинисту поезда удалось выжить. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Машинист поезда Казань – Адлер выжил при столкновении с грузовиком. Сейчас его допрашивают. Водитель грузовика госпитализирован», — говорится в публикации.

О госпитализации водителя грузовика также сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

На место аварии выехали сотрудники ОМВД России по Котельниковскому району и руководство ГУ МВД России по Волгоградской области.

29 июля в Волгоградской области восемь вагонов поезда №491 Казань — Адлер сошли с рельсов из-за столкновения с «КамАЗом». Около 100 человек пострадали. Среди них шесть детей. Движение поездов на месте аварии приостановлено.

Ранее сообщалось, что на место крушения поезда в Волгоградской области направили вертолеты Ми-8.