Гендиректор Belgee раскритиковал «АвтоВАЗ» за подход к локализации

Гендиректор белорусского завода Belgee Геннадий Свидерский заявил «Известиям», что российскому «АвтоВАЗу» не помогла высокая локализация автомобилей, когда от сотрудничества с ним отказались зарубежные поставщики.

«У «АвтоВАЗа» была почти стопроцентная локализация, но это не помогло. Поэтому мы должны добиться такой локализации, чтобы иметь технологическую независимость. Это доступ к документации, набор собственных компетенций и разработка узлов», — сказал Свидерский.

Нужно снижать риски, чтобы «умножения на ноль» не случилось, уточнил он. Можно все локализовать, но потом выяснится, что иностранный партнер вдруг перестанет поставлять систему ABS, аргументировал глава Belgee.

До этого стало известно, чем отличаются автомобили Belgee от китайских Geely. В частности, они получили российские аккумуляторы и колесные диски, а также шины белорусского производства.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на новые легковые автомобили в 2024 году.