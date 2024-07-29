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Рэпер OG Buda записал видео после нападения Obladaet на трассе

Рэпер OG Buda на видео прокомментировал драку Obladaet на трассе

Российский рэпер OG Buda прокомментировал нападение своего коллеги Obladaet на трассе в Санкт-Петербурге. Он опубликовал ролик в соцсетях.

В ходе видео музыкант говорит, что Obladaet ждал его у отеля с камерами и напал со спины, ударив в затылок.

«Ну можешь кичиться дальше, будто ты победил. Максимально крысиный мув. Я вообще этим не удивлен — в твоем стиле, игрок», — заявил OG Buda.

По версии Obladaet, причиной конфликта стало то, что OG Buda оскорбляет его в публичных пространствах. Рэпер утверждает, что хотел встретиться со своим коллегой и решить вопрос, но тот испугался не пришел.

До этого в Петербурге прямо на трассе рэпер Obladaet со спины напал на своего коллегу OG Buda. На опубликованных кадрах видно, что Obladaet выходит из машины и подбегает к своему оппоненту, который также вышел из авто. Рэпер успел нанести удар OG Buda, но после этого его оттаскивает охранник последнего. Затем Obladaet написал в соцсетях, что «ждет следующей встречи» с Ляховым, но тот должен «сам выйти на связь».

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