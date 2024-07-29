Рэпер OG Buda записал видео после нападения Obladaet на трассе

Российский рэпер OG Buda прокомментировал нападение своего коллеги Obladaet на трассе в Санкт-Петербурге. Он опубликовал ролик в соцсетях.

В ходе видео музыкант говорит, что Obladaet ждал его у отеля с камерами и напал со спины, ударив в затылок.

«Ну можешь кичиться дальше, будто ты победил. Максимально крысиный мув. Я вообще этим не удивлен — в твоем стиле, игрок», — заявил OG Buda.

По версии Obladaet, причиной конфликта стало то, что OG Buda оскорбляет его в публичных пространствах. Рэпер утверждает, что хотел встретиться со своим коллегой и решить вопрос, но тот испугался не пришел.

До этого в Петербурге прямо на трассе рэпер Obladaet со спины напал на своего коллегу OG Buda. На опубликованных кадрах видно, что Obladaet выходит из машины и подбегает к своему оппоненту, который также вышел из авто. Рэпер успел нанести удар OG Buda, но после этого его оттаскивает охранник последнего. Затем Obladaet написал в соцсетях, что «ждет следующей встречи» с Ляховым, но тот должен «сам выйти на связь».

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