Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россияне потратили на новые авто в 2024 году

В 2024 году россияне удвоили траты на новые автомобили

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Затраты россиян на покупку новых легковых автомобилей в первом полугодии 2024 года составили 2,27 трлн рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Эта сумма вдвое больше той, которая была потрачена на новые легковые машины в России в первом полугодии 2023 года (1,1 трлн рублей). Росту финансовой емкости российского авторынка способствовало увеличение продаж новых машин, а также цен на них, уточняет «Автостат».

В январе-июне 2024 года продажи новых машин в России увеличились на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшую сумму в первом полугодии россияне потратили на покупку отечественных Lada — 266,3 млрд рублей. На втором месте по выручке китайский бренд Geely (255,7 млрд рублей). На покупку Haval россияне потратили 214,5 млрд рублей, на Chery — 213,4 млрд рублей, на Changan — 140,2 млрд рублей.

На шестом месте по выручке оказался китайский LiXiang, машины которого офциально в Россию не поставляются. На покупку люксовых электрокроссоверов этого бренда россияне потратили 107,2 млрд рублей.

Ранее россиянам назвали способы продлить срок службы автомобильного двигателя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами