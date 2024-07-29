Пьяный начальник тюрьмы открыл стрельбу на украинской СТО

На Украине пьяный начальник тюрьмы угрожал работнику СТО пистолетом, а затем открыл стрельбу. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Государственное бюро расследований.

«В ходе беседы должностному лицу не понравились ответы работника станции, и он начал угрожать ему оружием. Сначала он достал пистолет и приставил его к животу оппонента, а затем выстрелил в стену», — заявили в бюро.

Теперь стрелявшему мужчине грозит лишение свободы до семи лет.

До этого силовые структуры Украины задержали шестерых одесских курьеров, которым вменяется попытка поджога 15 внедорожников ВСУ за две недели.

По данным СБУ, шестеро сотрудников сервиса доставки еды в возрасте от 18 до 24 лет якобы были завербованы в Telegram-канале о средствах быстрого заработка. Поджог автомобилей юноши записывали на видео, работая в парах. Мобилизация на фронт на Украине происходит с 25 лет, однако недавно появились сообщения о возможном призыве лиц младше этого возраста.

Ранее появилось видео с очередным поджогом автомобиля военнослужащего в Одессе.