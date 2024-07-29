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Перечислены отличия автомобилей Belgee от Geely

«Известия» назвали шесть отличий машин Belgee от Geely

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Belgee

Локализованные в Белоруссии под собственной маркой автомобили Belgee отличаются от исходных китайских Geely рядом локализованных деталей и усиленной антикоррозионной обработкой. Об этом пишут «Известия».

В частности, ветровые стекла для машин Belgee поступают из России, где они производятся компанией «Фуяо Стекло Рус». Также на автомобили Belgee устанавливаются российские аккумуляторы и колесные диски. Машины комплектуются шинами марки «Белшина» белорусского производства, а также устройством вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), выпуск которого локализован в республике.

Все наружные кузовные панели автомобилей Belgee (помимо капота и крыши) выполнены из оцинкованной стали. В ходе производства на сваренные кузова наносится антикоррозионное покрытие в нескольких ваннах.

Ранее стало известно, что в августе в Китае начнут продавать «танцующий суперкар» YangWang U9 от компании BYD.

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