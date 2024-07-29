Россиянам назвали способы предохранить двигатель от поломки

Чтобы продлить срок службы двигателя, нельзя подвергать его высоким нагрузкам в холодном состоянии и на низких оборотах, но необходимо заправлять бензином с рекомендованным октановым числом и не глушить сразу после поездки. Об этом пишет «За рулем».

Издание обращает внимание, что указанные автопроизводителями интервалы замены масла в 10-15 тыс. км указаны для идеальных условий эксплуатации и рекомендуют сокращать их.

«В трудных условиях, в которых большинство автомобилей и ездит (например, пробки, мороз, жара), пробег от замены до замены следует сократить вдвое», — отмечает «За рулем».

Также моторное масло должно соответствовать требованиям автопроизводителя по качеству и вязкости и не быть поддельным. Для того, чтобы в мотор поступал чистый воздух, необходимо менять воздушный фильтр по регламенту или чаще, если машина ездит по пыльным дорогам. Также водителям рекомендуется не допускать перегрева мотора и обрыва ремня ГРМ.

Ранее стало известно, что УАЗ приостановил производство автомобилей.